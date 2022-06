Caso Blackstone: a Milano rigettato il ricorso Rcs contro il lodo arbitrale

Arrivano novità legate al caso Rcs-Blackstone, la nota vicenda legale riguardante la compravendita degli immobili situati a Milano tra via San Marco e Via Solferino (all'interno dei quali sorge la sede del Corriere della Sera) che il gruppo editoriale ha venduto nel 2016 al fondo americano salvo poi ri-affittarli. La notizia odierna è che la Corte d'Appello del capoluogo lombardo ha respinto integralmente il ricorso presentato da Rcs nei confronti della pronuncia della Camera arbitrale milanese. Nel maggio 2016, il lodo milanese affermò che Rcs cedette gli immobili per motivi gestionali e non per necessità a causa di problemi finanziari e che dunque non sussista il reato di usura sul quale faceva leva Rcs per chiedere il risarcimento.