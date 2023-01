Coppa Italia: nella metà di tabellone del Torino il Napoli fuori ai rigori

Dopo la vittoria in Coppa Italia del Torino a San Siro, che ha determinato il suo passaggio ai quarti di finale - in cui affronterà la Fiorentina l’1 febbraio - anche questa sera si è giocata un’altra gara valida per gli ottavi. Napoli e Cremonese si sono affrontati sul campo del Diego Armando Maradona, e i lombardi si sono imposti ai calci di rigori per 7-6, conquistando così il passaggio del turno. Ai quarti, la squadra di Ballardini affronterà la Roma, che ha battuto il Genoa per 1-0. In semifinale, la vincente di Fiorentina-Torino affronterà la vincente di Roma-Cremonese.