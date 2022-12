Dal Brasile: sospesa la chemioterapia a Pelé, iniziate cure palliative

Nelle ultime ore in Brasile si parla molto delle condizioni di salute della leggenda calcistica del Paese, Pelé, che si trova in cura presso l'ospedale Einstein di San Paolo. L'ex calciatore era stato ricoverato lo scorso 29 novembre e secondo quanto riportato dal giornale Folha de San Paolo, in questo momento non starebbe più rispondendo alle cure chemioterapiche alle quali si sta sottoponendo dall'anno scorso per un tumore all'intestino. Secondo quanto affermato dal giornale brasiliano, sarebbero stata quindi sospesa la chemioterapia e ora si sta procedendo con delle cure palliative. Al momento l'ospedale non ha né confermato né smentito tali notizie.