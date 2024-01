Dazn, aumentano i prezzi: ecco quanto costeranno gli abbonamenti

Ecco come cambiano i prezzi degli abbonamenti DAZN per la Serie A

Il pacchetto Dazn Standard, ovvero quello che permette di vedere la Serie A e anche Europa e Conference League su due diversi dispositivi ma con la stessa linea internet, ha subito un aumento di prezzo, ma solo sugli abbonamenti annuali. Si passa dunque dai 299 ai 359 euro annui, o per chi pagava in rate mensili il prezzo è di 34.99 invece che 30.99. Mentre l’abbonamento più diffuso (lo Standard mensile) resta invariato. Per quanto riguarda gli aumenti di prezzo di Dazn Plus, con cui guardare la piattaforma anche su due diverse linee internet e anche in posti diversi, il costo del mensile semplice è cresciuto, passando da 55,99 euro a 59,99. Per l'annuale invece se prima si pagavano 449 euro ora bisogna spenderne 539 euro, mentre l’annuale a rate mensili cresce da 45,99 a 49,99 euro.