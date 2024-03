E’ morto a 71 anni Enzo D’Orsi, il giornalista che inventò la Supercoppa Italia

E' morto a 71 anni Enzo D'Orsi, giornalista tra le tante de il Corriere dello Sport-Stadio, per il quale è stato a lungo inviato e, fino al 2000, responsabile, nella sede di piazza Solferino, della redazione torinese. Ha pubblicato tre libri negli ultimi anni tutti sulla Juventus, squadra che ha seguito da vicino per tanti anni, ma soprattutto è stato colui che ha dato l'idea per la Supercoppa Italiana, ebbe l'intuizione di suggerire al presidente della Sampdoria l'idea, e nel 1988 iniziò la competizione.