È venuto a mancare l’avvocato di fede granata Enzo Borgna

Con enorme tristezza la redazione di Toro News apprende della scomparsa a quasi 70 anni di Enzo Borgna avvocato di Alba nonché grande tifoso granata e che fino ad alcuni mesi fa teneva proprio su queste colonne la rubrica "Una voce fuori dal Toro". Dopo aver contratto il Covid era stato vittima di alcune complicazioni che hanno lasciato segno su di lui. Con il suo solito spirito granata ha combattuto duramente contro la malattia anche quando la situazione sembrava essere disperata senza mollare fino alla fine. Verrà ricordato per la sua incrollabile fede granata e il suo ottimismo con il quale viveva sia il tifo per il Toro che la sua attività professionale. Dopo il funerale svolto in forma privata, si terrà nella giornata di giovedì 13 aprile alle 18 la Santa Messa di settima presso la Cattedrale di Alba. Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di Toro News.