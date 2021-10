Elezioni Varese, l’ex Toro Ebagua diventa consigliere comunale

Una notizia curiosa arriva da Varese: l'attaccante farà il consigliere-calciatore

L'ex Torino Osamiren Giulio Ebagua entra in politica. Sarà consigliere comunale a Varese. Sarà così giocatore del Città di Varese (società iscritta al girone A di Serie D) e consigliere comunale dell'amministrazione guidata da Davide Galimberti. L'ufficialità è arrivata oggi con il successo del candidato sindaco del Partito Democratico sul favorito leghista Matteo Bianchi. Una sconfitta clamorosa per la Lega che non è riuscita a riprendere una sua antica roccaforte, rimasta così in mano al centrosinistra e a Galimberti. A contribuire al "gol" di Galimberti anche l'attaccante, prossimo alle 100 presenze con il Città di Varese. Galimberti si è imposto con quasi il 53% dei voti.