FIGC, il presidente Gravina: “La questione Juventus potrebbe riguardare anche altre società”

Questa mattina, al Forum Calcio & Welfare, è intervenuto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, in relazione anche alle ultime vicende che hanno riguardato la Juventus e le inchieste attualmente in corso sulla società. “La nostra Procura ha già aperto un fascicolo di inchiesta, per verificare l'esistenza di eventuali reati”, ha dichiarato il presidente Gravina - come riportato da La Gazzetta dello Sport - ma con un invito a non escludere che anche altre società possano essere soggette agli accaduti in casa Juventus: “Stiamo calmi perché temo che quel problema possa riguardare anche altri soggetti. C'è al lavoro anche la giustizia ordinaria e dovremo aspettare l'esito degli eventuali processi, prima di tirare le somme su quello che è accaduto”. Continua poi in riferimento alle dichiarazioni che il presidente della Liga ha espresso nei confronti dell’ex presidente bianconero Agnelli: “Siamo sempre in contatto strettissimo con l'Uefa e non abbiamo bisogno di ingerenze da parte di soggetti esterni che farebbero meglio guardare in casa propria. Abbiamo dei progetti seri e siamo al lavoro per realizzarli”. Un momento, dunque, delicato per il calcio italiano, e la Procura sta già facendo tutte le indagini necessarie a chiarire la situazione.