Indossa la maglia del Toro il 4 maggio: picchiato dai tifosi del Napoli

Dopo i numerosi momenti di commemorazione in occasione del 74° anniversario della tragedia di Superga, la serata di ieri - giovedì 4 maggio - si è conclusa con un brutto episodio che andrà chiarito. Secondo quanto riporta Quotidiano Piemontese, un uomo è infatti stato aggredito e pestato da tre persone a Ciriè (in provincia di Torino) mentre passeggiava con il figlio minorenne indossando la maglietta del Torino, in occasione appunto dell'anniversario della tragedia di Superga. Gli aggressori sono un gruppetto di tre tifosi napoletani, alle prese con i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. Il tifoso granata è poi finito al pronto soccorso con diverse escoriazioni dopo essere stato soccorso inizialmente da alcuni passanti. Resta da capire il motivo di tutta questa violenza: se l’aggressione sia scaturita da una lite, da uno scambio di insulti oppure direttamente alla vista della maglia granata.