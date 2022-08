Bremer si presenta alla Juventus: ecco cosa chiedo ai tifosi del Toro

Gleison Bremer è stato presentato nel primo pomeriggio dalla Juventus, in una conferenza stampa in cui c'è stato modo di parlare del passato al Torino e del passaggio ai rivali bianconeri. Bremer ha voluto esordire, prima di rispondere alle domande dei giornalisti, ringraziando il club granata: "Voglio ringraziare tutta la società del Torino, ho passato quattro anni belli. Ringrazio tutti i miei ex compagni, è stato bello".

Il difensore brasiliano ha parlato della reazione dei tifosi del Torino alla notizia dell'approdo alla Juventus. "I tifosi del Torino l'hanno presa male - ha spiegato Bremer - Ma ai tifosi del Toro chiedo, se i loro figli avessero voluto puntare a qualcosa di migliore, avrebbero detto di no? Di non andare alla Juventus? Penso che sia stata una bella scelta, ho voglia di vincere e migliorare sempre. Sappiamo come sono i tifosi. Più sono attaccati alla maglia e più succedono queste cose. Non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, è il mio lavoro". Infine un commento sui tecnici avuti al Torino: "Ho avuto allenatori bravi. Mazzarri il primo, poi Juric con cui ho fatto il salto di qualità. La cosa più importante è stata la testa".