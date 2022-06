L’ex granata Omolade trovato senza vita a Palermo: cause da chiarire

Akeem Omolade Oluwuashegun, attaccante che nel 2001 ha iniziato a far parte della Primavera del Torino e nel 2003 ha raggiunto le 6 presenze in Serie A in granata è stato trovato questa mattina, lunedì 13 giugno, senza vita in un quartiere di Palermo. Le cause della morte del giocatore nigeriano sono ancora da ignote, ma l'assenza di lesioni esterne - come riporta Palermo Today - ne esclude la morte violenta: già da giorni Omolade accusava dei dolori alla gamba, dolori per i quali andava molto spesso in ospedale e per cui proprio questa mattina avrebbe dovuto svolgere un ulteriore esame, ma salito in macchina si è sentito male, sfortunatamente senza lasciare il tempo ai medici soccorritori di poter intervenire. Residente da anni in Italia, Omolade è riuscito a lasciare il segno anche nel mondo del calcio. Nel 2001, con la maglia del Treviso, è stato protagonista della lotta al razzismo: i tifosi ultrà del club veneto erano contrari al suo acquisto ineggiando a corsi e frasi razziste, e tutti i compagni di squadra di Omolade si dipinsero il volto di nero, in segno di solidarietà. Una persona che il mondo del calcio e l'Altofonte, suo ultimo club per il quale giocava, non scorderà molto facilmente, così come la sua famiglia e la sua bambina.