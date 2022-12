Lutto per Fabio Tricarico, ex granata: si è spento il figlio

Una brutta notizia ha scosso il mondo del calcio in generale: la morte prematura di Federico, figlio di Fabio Tricarico

E' venuto a mancare il figlio di Fabio Tricarico, ex calciatore di Serie A di ruolo centrocampista. Una brutta notizia ha scosso il mondo del calcio in generale: la morte prematura di Federico, figlio dell'osservatore dell'Empoli, club di Fabrizio Corsi, ed ex calciatore che ha vestito tra tutte anche la maglia del Torino.