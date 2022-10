Monza, Marì accoltellato nel centro commerciale di Assago: le condizioni

Al momento non sembra essere in gravi condizioni il difensore della formazione brianzola, portato subito all'ospedale Niguarda di Milano

Un uomo ha accoltellato dei passanti nel centro commerciale di Assago - provincia di Milano - , tra i feriti c'è Pablo Marì, calciatore del Monza. Al momento non sembra essere in gravi condizioni il difensore della formazione brianzola, portato subito all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnicoRaffaele Palladino. Il giocatore, arrivato questa estate in prestito dall'Arsenal, al momento è cosciente. Sul posto elisoccorso, automediche, ambulanze e le forze dell'ordine; quest'ultime hanno subito fermato l'aggressore, un italiano di 46 anni.