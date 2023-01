Morto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC

E' morto all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio. Lavorò a lungo nel mondo dei dilettanti per poi ricoprire la carica di presidente della FIGC dall'11 agosto 2014 al 20 novembre 2017. Sotto la sua guida la Nazionale venne affidata prima ad Antonio Conte, dimissionario dopo 2 anni e un quarto di finale ad Euro 2016, poi a Gian Piero Ventura, ct quando l'Italia non si qualificò ai Mondiali in Russia nel 2018. Dopo i mancati Mondiali, Tavecchio si dimise dalla guida della Federcalcio. Il 9 gennaio 2021 divenne presidente della LND Lombardia, all'età di 77 anni. Oggi si è spento. I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro, in provincia di Como.