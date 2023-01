Mourinho contro la Coppa Italia: “Non protegge i più piccoli. Vedi il Torino…”

Dopo aver sconfitto il Genoa all'Olimpico agli ottavi di Coppa Italia, partita andata in scena ieri - giovedì 12 gennaio - , José Mourinho in conferenza stampa ha commentato il formato della competizione, criticandolo e citando anche il Torino di Ivan Juric, prendendolo come esempio: "Penso che sia la peggior coppa d'Europa. Non protegge i più piccoli - questo il parere del tecnico giallorosso - . Non dà animo a quelli che hanno un sogno e non sto parlando di noi - continua - . Sto parlando del Torino che vince sul campo dei Campioni d’Italia e la prossima deve giocare fuori casa perché l’anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro ottavi o noni. Questo non capisco". Mourinho è un fiume in piena e critica così l'organizzazione della Coppa Italia.