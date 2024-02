Muore calciatore di 12 anni del Gassino: il cordoglio di Cairo e del Torino

È notizia di queste ore che è venuto a mancare Andrea Vincenzi, ragazzino di soli 12 anni che giocava nella categoria esordienti con il Gassino San Raffaele, società associata a livello di settore giovanile con il Torino e che milita con la sua Prima squadra nel campionato di Promozione. Il 12enne originario di Castiglione Torinese, come riportato da La Stampa non si era sentito bene nei giorni scorsi per una presunta polmonite e si era recato al pronto soccorso di Chivasso. Dopo alcune visite però i medici hanno optato per rimandarlo a casa. Nelle scorse ore però le sue condizioni si sono aggravate e nonostante l'intervento dell'ambulanza che lo ha portato al Regina Margherita è morto. Ora è stata avviata un'indagine da parte delle forze dell'ordine per far luce su questo caso. In seguito a questa notizia il Torino FC ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia con il seguente comunicato.