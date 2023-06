Nazionale, Bastoni out per la febbre: tocca al granata Buongiorno

La febbre ferma Alessandro Bastoni, al suo posto la Nazionale azzurra convoca il difensore granata Alessandro Buongiorno. Gli Azzurri domani, giovedì 15 giugno, alle ore 20.45 affronteranno la Spagna in semifinale di Nations League; il match sarà valido per le final four della competizione. Buongiorno era stato inizialmente convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini in fase di preselezione, poi era stato escluso quando è stata stilata la lista definitiva in vista dei due appuntamenti di Nations League. A causa del problema occorso al forte difensore dell'Inter, si aprono quindi le porte per il capitano granata che si aggregherà al gruppo azzurro in tarda serata direttamente a Enschede. Tra l'altro, in data odierna Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa.