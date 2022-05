Petrachi: “Bremer? Quante critiche quando lo portai a Torino…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ai microfoni di TeleRadioStereo

L'ex direttore sportivo granata Gianluca Petrachi ha parlato - nella serata di ieri sera, domenica 29 maggio - ai microfoni di TeleRadioStereo. Dopo aver ripercorso la notte della vittoria del club giallorosso (club per il quale lavorava dopo il Toro) in finale di Conference League di mercoledì 25 maggio, la conversazione con il direttore sportivo si è poi spostata sulla società granata: tra gli argomenti toccati, rientra anche Gleison Bremer, giocatore che Petrachi stesso aveva portato al Torino nel 2018. "È un ragazzo top - ha dichiarato il direttore sportivo - attento, educato, voleva sempre migliorarsi e lavorava ogni giorno sotto questo aspetto, è un giocatore eccezionale. Quando l'ho portato al Torino per circa 5 milioni sono stato molto criticato: trovare dei difensori al giorno d'oggi con le sue caratteristiche fisiche e con anche velocità non è affatto semplice. Bremer è il classico difensore centrale, marcatore per meglio dire, che riesce a compensare un po' tutto. Questa è una delle sue prime caratteristiche che ho notato quando sono andato a vederlo giocare dal vivo in Brasile, e quando l'ho conosciuto mi sono convinto ancora di più che fosse un giocatore sul quale puntare. Un merito va anche a lui e alla sua perseveranza, perchè nonostante all'inizio non trovasse spazio, ci ha sempre creduto ed ora è diventato uno dei più forti. Qualunque club lo prenda - considerando che ancora non ha raggiunto un accordo con nessuna squadra - farà un affare, perchè è un giocatore strepitoso". Anche su Andrea Belotti, in scadenza il 30 giugno con il Torino, Petrachi ha espresso una sua opinione: "È un giocatore che ti da l'anima, vede sempre la porta. A zero lo prenderei ieri, non oggi".