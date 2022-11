Qatar 2022, Eto’o accusato di nepotismo con l’ex granata Nkoulou

Ad un passo dall'inizio dei Mondiali in Qatar 2022, il Camerun ha attirato a sè l'attenzione, ma non in modo positivo: in particolare, è finito sotto ai riflettori l'ex campione di Inter e Barcellona Samuel Eto'o, oggi presidente della Federcalcio del Camerun. Ad accusarlo di aver manipolato la lista dei convocati alla competizione di livello mondiale, l'ex compagno di nazionale Idrissou Mohamadou, e in particolar modo finisce sotto accusa la presenza dell'ex difensore del Torino Nicolas Nkoulou, ora giocatore dell'Aris Salonicco in Grecia. Secondo quanto sostenuto da Mohamadou, Samuel Eto'o "ha sostituito Ngadeu con Nkoulou, perché la moglie di Nkoulou è cugina di Samuel Eto'o" - come riportato da corriere.it. Un'accusa pesante, quindi, quella che Mohamadou ha sferrato contro l'ex compagno di nazionale. Nkoulou, che nel 2017 vinse una Coppa d'Africa da protagonista, ai tempi del Torino aveva ripetutamente declinato le convocazioni con il Camerun che lo corteggiò a spron battuto: l'ex ct Clarence Seedorf si presentò anche al Filadelfia per convincerlo a tornare.