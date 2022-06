Ricordate Luca Giovannone? Ora è interessato ad acquistare il Catania

I tifosi granata lo ricorderanno per la breve parentesi in cui ricoprì il ruolo di presidente del Torino nel 2005 prima dell'inizio dell'era Cairo: ora Luca Giovannone vuole tornare nel mondo del calcio. L'imprenditore ha infatti manifestato il suo interesse verso l'acquisizione del Catania, come si può leggere in un'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com; ecco le sue parole: "Confermo il mio interesse per la squadra, diciassette anni dopo l’esperienza col Torino ho voglia di tornare nel calcio. Tra me e Catania c’è un legame forte. Entro sabato alle 13 ci sarà la mia offerta sul tavolo del Comune".