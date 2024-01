Seck tira un sospiro di sollievo: ritirata una querela del 2019 per un furto

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, Demba Seck in queste ore ha ricevuto una notizia positiva. L'attaccante senegalese di proprietà del Torino era infatti stato protagonista di una vicenda giudiziaria per un furto risalente al 2019. Seck, che allora aveva 18 anni e giocava con l'Imolese, era stato fermato dai Carabinieri dopo l'analisi di filmati di alcune telecamere di videosorveglianza nei pressi dello stadio di Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Il calciatore di proprietà del Torino e appena passato in prestito al Frosinone era risultato come uno dei sospettati di un furto di circa 460 euro nel corso di una partita ai danni di arbitro, assistenti e alcuni calciatori. A distanza di qualche anno però la querela esposta nei confronti di Seck sarebbe stata ritirata. Il calciatore, per ringraziare del ritiro della querela, si sarebbe reso disponibile a fornire palloni e altro materiale tecnico alla società calcistica.