Serie A, la classifica dei tifosi: Torino ottavo, incremento di tifo pari all’8%

Sono 24 milioni e 562 mila i tifosi delle venti squadre che partecipano al campionato di Serie A 2022/2023, lo 0,16% in meno rispetto alla stagione precedente. Per quanto riguarda i singoli club - secondo una ricerca periodica multi cliente Sponsor Value di StageUp e Ipsos - il Torino è tra quelli con i maggiori incrementi di tifo: + 8%, per un totale di 450 mila sostenitori. Meglio solo la Fiorentina, il Milan e l'Udinese, che registrano rispettivamente un aumento del 10%, del 13% e del 16%. La società friulana ciononostante resta nella parte bassa della classifica per numero di sostenitori: solo 179 mila. Al contrario, hanno registrato un calo di tifo l'Atalanta (-10%, pari a 314 mila sostenitori totali) e il Bologna (-9%, attualmente scesa a 310 mila tifosi).