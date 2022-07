Serie A, match in streaming e su tv satellitare: Tim, DAZN e Sky verso l’accordo

L'accordo manterrebbe la leadership di DAZN, in quanto titolare dei diritti della Serie A fino al 2023-2024. Sky non avrebbe una sublicenza dei diritti, ma potrebbe trasmettere tutte le partite della massima serie italiana (non solo le 3 di cui ha già i diritti in co-esclusiva) sul decoder Sky Q come parte del proprio bouquet. Di conseguenza Tim, non potendo più ospitare in esclusiva l'app DAZN, vedrebbe ridurre sensibilmente il contributo da versare alla società (da 340 milioni a 250). L'intesa permetterebbe agli utenti di guardare la Serie A su un unico decoder. In più direzionerebbe il traffico utenti e limiterebbe i problemi di trasmissione e di sovraccarico riscontrati nell'utilizzo della piattaforma DAZN. Tuttavia, e questo resta un nodo da definire, gli utenti intenzionati a guardare la Serie A sulla tv satellitare dovrebbero dotarsi di doppio abbonamento (Sky e DAZN). Si lavora per cercare di trovare un punto in comune, anche su quest'ultimo nodo. Nel frattempo la Lega Serie A, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, continua a spingere affinché l'accordo sia sottoscritto prima dell'inizio del campionato o al massimo a settembre.