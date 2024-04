Singo: “Dal Torino al Monaco, per me è stato un passo avanti”

Singo: “Qui per andare in Champions col Monaco”

Quella di Singo è stata l’unica cessione eccellente chiusa dal Torino nell’ultimo anno: il contratto in scadenza 2024 imponeva di monetizzare il suo cartellino, e il club granata ha messo a segno una buona plusvalenza per un giocatore pescato quasi a costo zero dalla Costa d’Avorio nel 2019 con l’aiuto dell’agente Maxime Nana. "Ho scelto il Monaco per giocare la Champions, l'allenatore mi ha preso per aiutare la squadra a raggiungere quest'obiettivo - ha detto Singo -. L'interesse della Juve? Non faccio nomi ma posso dire che c'erano anche squadre italiane che mi volevano. Io ho scelto Montecarlo e sono molto felice di essere qui. Bisogna dire che passare dal Toro al Monaco è un passo avanti. Adesso sono in un grande club e devo fare il prossimo passo perché il Monaco non è il Torino in quanto a pressione. Tocca a me fare le cose per bene per aiutare la squadra". Per Singo, passare dalla Serie A alla Ligue 1 non è stato un passo indietro: "Sono due campionati un po' diversi, non saprei dire quale sia più competitivo. La Ligue 1 è difficile così come il campionato italiano che è molto duro e tattico".