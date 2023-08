Spavento per un ex Toro: spari nella notte contro la macchina di Iago Falque

Secondo la stampa colombiana, l'auto del calciatore spagnolo era parcheggiata nei pressi del centro sportivo dell'América Cali, dove l'ex Torino gioca da gennaio 2022. Ed è stata presa di mira da alcuni uomini armati, non ancora identificati. Non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda, sulla quale stanno indagando le autorità di Cali. Nel video postato da "BLU pacifico" su Twitter si vede la macchina attentata dai delinquenti. Il giocatore per fortuna non era sul posto al momento in cui la macchina è stata presa di mira.