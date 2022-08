Torino, cena e festeggiamenti per il 50° compleanno del Toro Club di Crescentino

Venerdì 2 settembre, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, il Toro Club di Crescentino ha organizzato una serata a tema granata. Cena e musica dal vivo saranno gli ingredienti della festa per celebrare 50 anni di storia del club, e alla serata prenderanno parte anche ospiti, calciatori ed esponenti di spicco del mondo granata. L'ingresso sarà libero per tutti previa prenotazione.