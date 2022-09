Torino, Daspo ad un gruppo di Ultras dopo gli scontri post NIzza-Torino

Pugno duro contro il tifo violento. La Questura di Torino ha emanato 21 provvedimenti Daspo nei confronti di alcuni appartenenti agli "Ultras Granata": tali provvedimenti sono arrivati a seguito della rissa che si era scatenata con i supporters francesi in occasione dell'amichevole della squadra di Juric contro il Nizza all'Allianz Riviera e per il tentativo di aggressione al termine del match casalingo di Serie A contro la Lazio il 20 agosto. Gli ultras non potranno accedere agli impianti sportivi anche in occasione di competizioni internazionali per un periodo da uno a dieci anni, e saranno sottoposti ad obbligo di firma.