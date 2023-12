Auguri di buon Natale a tutti i lettori di Toro News!

Il Natale è un messaggio di speranza. Speranza con la S maiuscola, quella che permette di andare avanti nei momenti più bui, non un'illusione. Guardando la qualità del gioco del Torino di ieri la speranza non è tantissima: enorme fatica nel superare l'uomo, possesso palla estenuante e sterile, poco coraggio nel cercare il tiro dalla distanza. Eppure, la Speranza c'è ancora e sono due le ragioni. La prima è che il Toro è vivo: sa rimontare gli svantaggi, non molla di fronte alle difficoltà. E, rispetto, anche solo ad alcune sconfitte di questo campionato, è un fattore enormemente positivo. La seconda viene da quello stadio così meravigliosamente pieno e caloroso: una Maratona, in versione Maracanà, che ha incitato i ragazzi per tutto il secondo tempo, anche dopo lo svantaggio. Tantissimi i giovani presenti, moltissimo l'entusiasmo per questo colore, che, dopotutto, come cantavano ieri i tifosi, rimane il più bello che c'è. Ebbene, la Speranza c'è, nonostante tutto la fiamma non si è spenta. Per questa ragione, forse, può valerne ancora di più la pena augurare un buon Natale granata ai lettori di Toro News.