ToroMio, proseguono le audizioni per la legge sulla partecipazione popolare dei tifosi ai loro Club

In Germania tutte le società di Bundesliga sono almeno il 50%+1 di proprietà di associazioni di tifosi (fanno eccezione il Wolfsburg e il Bayer Leverkusen, nate come associazioni dopo lavoristiche della Volkswagen e della Bayer, e il Lipsia della Red Bull ). In Spagna il Barcellona, il Real Madrid e l'Athletic Bilbao sono associazioni di proprietà dei tifosi. In Argentina il River Plate, in Portogallo il Benfica e in tante altre parti del mondo ci sono club di altissimo livello che sono associazioni di proprietà dei tifosi. Il calcio è identità e passione e il legame con la gente non può essere tagliato. In Italia il Parma è in piccola percentuale di un ente che fa capo alla propria tifoseria, così come il SudTirol. Questo permette anche di avere un controllo "affezionato" che aiuta a prevenire situazioni irregolari, che in Italia troppo spesso hanno portato a fallimenti dolorosi e spesso fraudolenti, nonché a fare si che all'interno di un Club si guardi al tifoso come tale e non come un cliente e basta. Le società di calcio hanno un valore sociale fondamentale nel nostro Paese e, per preservare questo legame con la gente e il territorio, il NOIF (comitato Nelle Origini il Futuro) sta promuovendo l'approvazione di una legge per favorire l'ingresso nelle società sportive della tifoseria (potete leggerla su www.noif.it).