Quest'oggi, 1 luglio, si apre in maniera ufficiale la sessione di calciomercato dell'estate 2023. A partire dalla data odierna, le squadre di Serie A potranno quindi iniziare a depositare i contratti dei nuovi giocatori acquistati in vista della stagione sportiva 2023/24. La Lega Serie A non ha ancora annunciato in modo formale quando si concluderà la finestra per i trasferimenti ma la data scelta dovrebbe essere il 31 agosto oppure i primissimi di settembre.