Torino: Bayeye e una permanenza possibile, a Juric l’ultima parola

Il futuro di Bayeye è ancora tutto da descrivere. L'interesse della Ternana è reale, ma Juric potrebbe trattenerlo

Piero Coletta

C'è ancora qualche nodo da sciogliere in casa Torino. Uno di questi riguarda Brian Bayeye, esterno classe 2000. Il francese è reduce da una stagione in cui ha giocato pochissimo. L'ipotesi dell'addio in questa sessione di mercato era forte, ma nelle ultime ore sembra aver perso solidità, in favore di una permanenza sotto la Mole.

Una prima stagione negativa da novizio — L'annata 22/23 per il parigino è stata molto complicata. Complice un salto di categoria davvero enorme (dalla C alla A), il ventitreenne ha collezionato solo quattro presenze. Due in Serie A, altrettante in Coppa Italia. Indicativo il minutaggio è ancora più indicativo: 63 minuti in campionato, appena 16 nella coppa nazionale. L'unica nota lieta è stato l'assist nell'ottavo di Coppa Italia contro il Milan per Michel Adopo. A tratti sembrava non idoneo ai ritmi della nostra Serie A.

Un piede e mezzo fuori...ma la parola spetta a Juric — Ora però si profila un nuovo scenario, perché c'è la possibilità che Bayeye resti all'ombra della Mole. Nel mini-ritiro in Francia si è messo in mostra nella gara contro il Lens (0-0, qui le pagelle) e nella partita con il Reims (2-1, qui le pagelle). Non appariscente o divertente, ha comunque saputo applicare le direttive di Juric. In pratica sta rivivendo la stessa situazione della scorsa annata. Le offerte per andare a giocare in prestito c'erano, ma alla fine Juric lo ha voluto trattenere. Anche quest'anno le offerte non mancano, con la Ternana che negli ultimi giorni ha manifestato interesse per il giocatore. Ma le buone prestazioni in Francia hanno rialzato le sue quotazioni di permanenza, visto che anche stavolta Juric gradirebbe tenerlo. I prossimi giorni diranno la verità.