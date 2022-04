Belotti, mancano alternative al Toro di alto livello: Milan orientato su Origi

Ad oggi non ci sono vere alternative alla permanenza in granata per il Gallo, che a giugno dovrà prendere una decisione sul suo futuro

Alberto Giulini

Con la partita contro il Milan alle porte torna ancor più d'attualità il discorso sul futuro di Andrea Belotti. Come noto il contratto del Gallo scadrà il prossimo 30 giugno ed il centravanti granata ha deciso di rinviare ogni decisione al termine della stagione. Un aspetto comunque fondamentale è quello relativo alle pretendenti per il giocatore, che per lasciare Torino dopo sette anni avrebbe bisogno di trovare un'alternativa che lo convinca più della permanenza in granata.

MILAN SU ORIGI - Si è più volte parlato del Milan, club che aveva già cercato il Gallo con insistenza nell'estate del 2017 ed è attualmente alla ricerca di un elemento da affiancare agli esperti Giroud e Ibrahimovic (per cui è in ballo il rinnovo per la prossima stagione). Il club rossonero - a detta del presidente Cairo - era il desiderio di Belotti nel 2017, ma ad oggi il centravanti di Calcinate non sembra essere la prima scelta di Maldini e Massara, che pure stanno scandagliando il mercato alla ricerca di attaccanti. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni il Milan si sarebbe già mosso in maniera concreta per prelevare a parametro zero Origi, attualmente al Liverpool.

MOURINHO E ATALANTA - Restando in Italia, non è un mistero che Mourinho sia da tempo un estimatore di Belotti. Nonostante l'apprezzamento del portoghese, nel ruolo di centravanti la Roma è già coperta con Abraham e non ha dunque la necessità di buttarsi sul mercato alla ricerca di un'altra prima punta. Chi tra le prime sette potrebbe invece avere bisogno di un attaccante è l'Atalanta in caso di cessione di uno tra Zapata (tempestato quest'anno da problemi fisici) e Muriel. Ma ad oggi, questa resta una ipotesi

OFFERTE CONCRETE - Per Belotti non sono mancate voci dall'estero: a dicembre si era parlato dell'interesse del Toronto, il club canadese che ha acquistato a parametro zero per l'anno prossimo Insigne, che non si è però tradotto al momento in nulla di concreto. Nell'estate scorsa una proposta era arrivata dallo Zenit, ma il capitano granata non è mai sembrato troppo dell'idea di tentare un'avventura all'estero. Insomma, il Gallo sarebbe libero di firmare con chiunque già in questo momento, ma non ha ancora preso accordi con nessuno ed al momento non risultano vere e proprie offerte allettanti da valutare. Un aspetto fondamentale per Belotti, che per lasciare Torino avrebbe bisogno di una destinazione che lo convinca più della permanenza in granata. Ma, almeno ad oggi, questa non sembra esserci ancora: vedremo se nelle prossime settimane lo scenario cambierà, intanto il Gallo domenica proverà a fare gol a quella squadra in cui forse avrebbe voluto trasferirsi qualche anno fa.