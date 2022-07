Cairo: “Il prezzo di Bremer? C’è ma non lo dico. Se Skriniar vale 70 milioni…”

Il presidente del Torino Urbano Cairo - intercettato in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 - ha fatto il punto sulla situazione di mercato riguardante Gleison Bremer, argomento molto caldo in questi giorni: "Bremer è straordinario, gli ho detto che fosse arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. C’è un prezzo giusto per Bremer? C’è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Ma nel mercato tutto è relativo, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano". Non solo Bremer, il patron granata ha parlato anche di Casadei, giocatore dell'Inter che interessa ai granata: "Casadei come contropartita dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene".