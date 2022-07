Calciomercato, ag. Schuurs: “Torino interessato, ma ci sono altri club”

Se da un lato continuano i contatti con lo svincolato Denayer, dall'altra il Torino resta vigile su un altro profilo per rinforzare la difesa: si tratta di Perr Schuurs, olandese classe 1999 in forza all'Ajax. Sul giovane centrale dei Lancieri ci sono però gli occhi di molte squadre tra cui le italiane Fiorentina (soprattutto se Milenkovic dovesse trasferirsi all'Inter) e Bologna (che ha perso Theate, volato in direzione Rennes).