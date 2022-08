Calciomercato: Arnautovic verso la Premier, l’Arabia Saudita tenta Ljajic

Le trattative di mercato cominciano ad entrare nel vivo, prima dell'inizio ufficiale del campionato di Serie A. Fino a quel giorno potrebbero esserci cambiamenti anche importanti nelle società italiane, a partire dal Bologna che potrebbe veder partire uno dei suoi attaccanti migliori, Marko Arnautovic. Per il giocatore, a quanto riporta il suo agente (e fratello), è arrivata un'offerta da parte del Manchester United: "Confermo l'offerta da parte di un club importante, siamo in contatto col Bologna per vedere se sia possibile realizzare l'affare".