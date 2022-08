Calciomercato, Belotti-Roma ci siamo: Felix alla Cremonese sblocca la trattativa

"Se è vero, ripeto se è vero, che Belotti vuole così tanto venire alla Roma, io sarei felice di sentire questo tipo di feeling" aveva detto l'allenatore della Roma Josè Mourinho nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Cremonese. Nelle ultime ore sembra essersi sbloccata la trattativa: secondo quanto riportato da Sky Sport, la partenza di Felix Afena Gyan direzione Cremonese darebbe il via libera alla Roma per ingaggiare il "Gallo" Andrea Belotti. I giallorossi hanno chiesto alla Cremonese 8 milioni per l'attaccante classe 2003. I lombardi hanno rilanciato nelle scorse ore: sei milioni più tre milioni di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita alla Roma. Serviranno almeno 24 ore per definire tutti i dettagli, ma l’operazione è ormai in chiusura.