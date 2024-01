Calciomercato: Bonifazi verso Frosinone, Millico riparte dal Foggia in Serie C

Prosegue la sessione di calciomercato della Serie A. Alcune squadre non interverranno in maniera massiccia, ma altre invece saranno costrette a fare gli straordinari. Di seguito ecco le principali notizie del mercato nel punto di oggi, venerdì 5 gennaio.

MILLICO

Nuova avventura per Vincenzo Millico. L'ex canterano granata infatti si è svincolato dall'Ascoli, ultima sua ex squadra a cui era approdato a luglio 2023. L'esperienza all'Ascoli è durata però appena undici partite tra tutte le competizioni, ora la separazione. Per il classe 2000 c'è il Foggia, in Serie C.