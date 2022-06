Calciomercato, Bremer e il ballo dei difensori: tanti top club cercano centrali

Dai club italiani a quelli esteri, tante le piste che si potrebbero aprire per il brasiliano dovesse iniziare il giro di difensori

Il calciomercato estivo del 2022 sarà quasi sicuramente il mercato dei difensori e questo interesserà anche il Torino e Bremer. Sono tante le situazioni in divenire, tanti i punti interrogativi che riguardano le strategie dei top club e i granata probabilmente potrebbero sentire bussare alla loro porta più volte. Se da un lato è chiaro che convenga monetizzare il prima possibile per poter così investire tempestivamente sul mercato, dall'altro la possibilità che si crei una vera e propria asta potrebbe anche aiutare i granata a far lievitare il prezzo del cartellino.

LA SITUAZIONE ITALIANA - Sul fronte italiano sono ormai certi gli interessi di Milan e Inter per il difensore brasiliano, che potrebbe finire nel mirino anche di Juventus e Napoli. I bianconeri hanno perso Chiellini e rischiano di salutare anche De Ligt. Questa, però, sembra la pista più difficile, a maggior ragione dopo le parole di Vagnati che aveva spiegato come Bremer potrebbe optare per altre strade visto il suo legame con il Toro. Il Napoli, invece, potrebbe salutare Koulibaly ed è per questo Bremer potrebbe finire le mirino della squadra di Spalletti. Tornando all'Inter, l'interesse qui è manifesto, ma i nerazzurri devono prima cedere. In uscita potrebbe esserci De Vrij e Bastoni, che piacciono al Tottenham di Antonio Conte.

IL FRONTE ESTERO - Proprio gli Spurs sono interessati anche a Bremer. Al momento i londinesi ritengono il brasiliano un'alternativa a Bastoni, quindi se Tottenham e Inter non dovessero trovare l'intesa per il centrale italiano, allora virerebbero su Bremer. Questa però non è l'unica pista estera. Il centrale del Toro piace molto anche a un suo connazionale, quel Leonardo che sogna di rinforzare il PSG per provare a portarlo a competere sempre di più in Europa. Ovviamente Bremer non è l'unico giocatore nel mirino dei parigini, ma piace. In questo giro di interessi e di partenze, si inserirà sicuramente il futuro del difensore brasiliano. Il Toro deve provare a monetizzare e quanto prima, ma non è detto che si risolva in fretta.