Calciomercato: Casale alla Lazio, Sampdoria si chiude per Grassi

Casale è ufficialmente un calciatore della Lazio. Sarri è stato decisivo nella scelta del giocatore, informa il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano l’operazione si è definitivamente sbloccata nelle ultime ore per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Stamattina alle 8 si è presentato per le visite mediche di rito alla clinica Paideia, poi la firma sul contratto e infine la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti possono così ottenere uno dei primi rinforzi in questo inizio di calciomercato.