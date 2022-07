Calciomercato: c’è la Sampdoria per Pjaca. Roma, ecco Dybala

Il calciomercato sta cominciando a regalare alcune sorprese e colpi inaspettati, con le squadre di Serie A che cercano di rinforzarsi il più possibile prima dell'inizio della stagione 2022/2023. A quanto pare la Sampdoria, per riuscire a potenziarsi, sta puntando Marko Pjaca, giocatore della Juventus che fino alla scorsa stagione era tesserato con il Torino. Con l'uscita di Thorsby, il trequartista croato è in pole position per sostituirlo: i blucerchiati vorrebbero portare a Genova Pjaca con la formula definitiva, senza passare per il momentaneo prestito.