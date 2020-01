Calciomercato, conferme dalla Spagna: “Il Torino chiede Waguè in prestito”

Il Torino segue con attenzione Moussa Wagué, terzino destro classe 1998 di proprietà del Barcellona nel giro della prima squadra, con cui però ha raccolto tre presenze stagionali. Addirittura, avrebbe contattato la società blaugrana per un prestito e ci sarebbe un incontro in merito la prossima settimana.

E’ quanto spiega il quotidiano catalano sport.es, confermando una pista di mercato riguardo un nome che i lettori di Toro News avevano già conosciuto la mattina di Natale, quando inserimmo proprio Wagué nella lista dei nomi seguiti dal Torino. Wagué è un laterale destro che potrebbe interessare perchè, come spiegato altrove, Lorenzo De Silvestri è in scadenza di contratto e difficilmente gli verrà rinnovato. Wagué potrebbe essere interessato ad un’opportunità per mettersi in mostra, anche in un altro paese. I prossimi giorni, dunque, diranno se ci potranno essere eventuali sviluppi.