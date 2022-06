Calciomercato: Cragno ufficiale al Monza, si avvicina il rinnovo per Meret

Il calciomercato sta entrando nel vivo e i club si stanno iniziando a muovere per cercare i rinforzi giusti per migliorare la squadra. Il Monza ha definito un acquisto importante, quello di Alessio Cragno. Il portiere ormai ex Cagliari, valutato anche dal Torino tra i profili per rinforzare la porta granata in questa sessione di mercato, ha scelto il club brianzolo. Cragno arriva a Monza con la formula del prestito oneroso, come riporta Gianluca Di Marzio, a 400 mila euro e diritto di riscatto fissato a 3.6 milioni di euro. Il diritto si trasformerà in obbligo in caso di salvezza.