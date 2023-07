Calciomercato, dall’Argentina: “Toro su Véliz, rifiutata la prima offerta”

Il profilo dell'argentino Alejo Véliz

Il giocatore classe 2003 conta nella stagione di Superliga argentina 9 reti e 1 assist in 21 presenze, per un totale di 1.702 minuti con la maglia del Rosario Central. Véliz è anche un giocatore della Nazionale argentina Under 20, con la quale conta 9 presenze e 3 gol tra Campionato Sudamericano U20 2023, Campionato Mondiale U20 e partite varie. L'esordio con la Nazionale Under 20 è arrivato il 21 gennaio dell'anno corrente.