Calciomercato, ds Rimini: “A gennaio chiudiamo col Torino per Haveri”

Già dalla sessione estiva del calciomercato, il nome del laterale albanese Kevin Haveri era sul taccuino del ds del Torino Davide Vagnati: questa finestra invernale potrebbe essere quella giusta per vedere l’esterno sinistro del Rimini diventare un giocatore del Torino. A confermarlo è Maniero, il direttore sportivo del club emiliano, che ai microfoni di corriereromagna.it si è così espresso: “Ho un incontro con il Torino a gennaio per definire l’accordo di cessione. L’affare è già stato impostato da tempo, è venuto il momento di chiudere. Poi la società granata ci dirà se lo prenderà subito, o lo darà in prestito o lo lascerà qui”. Stando a queste dichiarazioni, l’accordo tra i due club e il giocatore è già esistente, da definire sono soltanto più i dettagli, ma Kevin Haveri avrebbe la possibilità di passare dalla Serie C - campionato in cui attualmente milita il Rimini - alla Serie A, anche se forse non arrivando sin da subito a disposizione di Ivan Juric.