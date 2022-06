Calciomercato: Empoli su Caldara, idea Destro per lo Spezia

Dopo la fine del campionato e con le partite delle Nazionali che vanno pian piano a diminuire, il calciomercato torna prepotentemente al centro dell'attenzione, con le squadre di Serie A che si stanno muovendo per mettere a segno i primi colpi, in vista dei ritiri precampionato. Una delle società che prova a rinforzarsi è l'Empoli, che guarda in casa Milan, pensando a Caldara che è reduce da una buona annata con il Venezia, in cui ha trovato Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli nella prossima stagione. Le parti stanno trattando per riuscire a trovare un'intesa: le premesse sono molto buone e il colpo potrebbe concretizzarsi a breve.