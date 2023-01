Calciomercato, gli occhi dell’Inter su Schuurs: il Toro pronto a fare muro

Schuurs, il Toro non vuole cedere

L'Inter pensa dunque a Schuurs come rinforzo per la difesa, ma dovrà fare i conti con la volontà del Toro. I granata hanno prelevato il centrale solamente la scorsa estate a fronte di un investimento da 9 milioni di euro più 2,3 di possibili bonus e non vorrebbero privarsi del giocatore dopo una sola stagione. Dopo sei mesi il valore di Schuurs è già quantomeno raddoppiato, ma il Toro sa bene di avere tra le mani un prospetto che si sta mettendo in mostra e potrebbe crescere ulteriormente. A meno di colpi di scena ed offerte fuori mercato, l'intenzione dei granata è dunque quella di trattenere il giocatore, con la prospettiva di ulteriori miglioramenti e di una possibile cessione più in là nel tempo a cifre molto importanti come avvenuto per Bremer. Su Schuurs intanto non c'è solo l'Inter: anche l'Atletico Madrid sta seguendo con interesse il rendimento dell'olandese. Ma i piani del Toro, al momento, non contemplano una cessione del nuovo perno difensivo.