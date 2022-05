Calciomercato, il presidente del Besiktas: “Yilmaz? Servono 10 milioni”

Le parole di Ahmet Nur Cebi al quotidiano turco Milliyet su un interesse di mercato granata

LE PAROLE - "E' vero, abbiamo ricevuto un'offerta ufficiale per Ridvan - ha confermato Cebi, senza specificare il mittente - Ma non abbiamo intenzione di accettarla". L'offerta infatti non sarebbe congrua rispetto agli standard del presidente, che ha poi proseguito: "L'offerta deve essere pari almeno a 10 milioni di euro. Se ci sarà un'offerta di 10 milioni di euro, Ridvan andrà in Europa. L'importante è venderlo per poter trovare poi un sostituto".