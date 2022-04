Calciomercato Torino, un occhio alla Turchia: seguito Yilmaz del Besiktas

I granata seguono il giocatore classe 2001 per rinforzare la corsia di sinistra. In Turchia c'è chi parla di trattativa in stato avanzato

Redazione Toro News

Il Toro lavora per il futuro e guarda in Turchia. Sul taccuino di Davide Vagnati è finito il nome di Ridvan Yilmaz, terzino sinistro classe 2001 di proprietà del Besiktas. Come noto i granata sono intenzionati a percorrere la linea verde e così il laterale turco è un profilo che sicuramente rientra nei parametri del club. Nonostante la giovane età, Yilmaz vanta già 25 presenze condite da 3 gol e 4 assist in Super Lig, oltre a due gettoni in Champions League. Il giocatore è dunque uno degli elementi seguiti per rinforzare la corsia di sinistra, reparto dove in questo momento appare poco probabile un ulteriore rinnovo di contratto per Ansaldi.

INDISCREZIONI E FATTI - In Turchia si parla già di una trattativa in stato avanzato per il laterale mancino, che viene dato ormai ad un passo dai granata. Secondo i media turchi, infatti, il Torino sarebbe pronto a soddisfare le richieste del club turco, che si aggirerebbero intorno ai 5/6 milioni di euro per il cartellino di Yilmaz più una percentuale sulla futura rivendita. Da ambienti granata filtra invece più freddezza da questo punto di vista. Anche perchè ci sono diversi club sul giocatore, tra cui gli inglesi del Leicester. Ma Yilmaz di certo piace e rappresenterebbe un elemento di prospettiva su cui puntare per il presente ma con un occhio rivolto anche al futuro: intanto i contatti con il Besiktas sono stati avviati.

Alberto Giulini - Gianluca Sartori