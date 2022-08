Calciomercato: il Sassuolo vuole chiudere per Laurienté

Il calciomercato entra nelle ultime giornate, in cui le squadre stanno cercando di mettere a segno i colpi in extremis per riempire eventuali buchi nella rosa. Dopo aver ceduto Raspadori, il Sassuolo ha individuato in Laurienté il sostituto ideale. La società neroverde sta cercando di chiudere in fretta il colpo e domani dovrebbero esserci sviluppi importanti. Il giocatore era stato seguito anche dal Torino in questa sessione di mercato ma è sempre mancata l'intesa con il Lorient sul prezzo di trasferimento. Il Sassuolo a quanto pare dovrebbe aver accontentato la società francese e il giocatore sarebbe pronto all'approdo in Serie A.