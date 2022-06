Calciomercato: il Verona pensa a Strootman, Atalanta forte su Pinamonti

Il calciomercato di quest'estate è ormai entrato pienamente nel vivo, con le squadre di Serie A che cercano di muoversi per tempo per rinforzare la propria squadra. Il Verona di Cioffi sta cercando, in questo senso, alcune pedine per il centrocampo. Nel corso delle ultime ore il nome più caldo è quello di Kevin Strootman, ex giocatore della Roma e del Genoa. Il giocatore ora è di proprietà del Marsiglia, reduce dalla sua ultima esperienza nel Cagliari: il mediano potrebbe quindi restare in Italia. La società scaligera sta infatti cercando di capire quanto sia fattibile questo affare.